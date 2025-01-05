Datça\'da Şiddetli Sağanak: 16 Ev ve 2 İş Yeri Su Bastı

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MUĞLA'nın Datça ilçesinde sağanak nedeniyle Kargı Deresi'nin taşması sonucu 16 ev ve 2 iş yerini su bastığı belirtildi. İlçede metrekareye ise 75 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Muğla için kuvvetli sağanak uyarısının ardından dün Datça'da kuvvetli sağanak aralıklarla etkili oldu, Kargı Deresi taştı. Sağanak nedeniyle Marmaris kara yolu, Eski Datça Mahallesi ile Reşadiye Dörtyol arasını su bastı, yol ulaşıma kapandı. Bazı evlerin bodrum katını su basarken, park halindeki araçlar su içinde kaldı. Sağanak nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Su baskınları sonrası ihbar üzerine Datça Belediyesi ve MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) ekipleri ile beraber Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ve Datça MAG-AME-SAR (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği) Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Datça Kaymakamı Murat Atıcı su baskını yaşanan yerlerde ekiplerin çalışmalarını inceleyerek koordine etti.

Metrekareye 75 kilogram yağmur düşen ilçede taşkının bilançosu da ortaya çıktı. 16 ev ve 2 iş yerini su bastı. Datça Kaymakamlığı'ndan su baskınlarıyla ilgili yapılan açıklamada, "3 Ocak 2025 günü başlayan ve 4 Ocak 2025 günü devam eden yağışlar sonucu ilçemizde metrekareye 75 kilogram yağış düşmüştür. 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarlar neticesinde 16 ev ve 2 iş yerinde su baskını meydana gelmiştir. Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır" denildi.