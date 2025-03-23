Davutoğlu'ndan İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Sert Tepki - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Sert Tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını hukuksuz bir siyaset mühendisliği olarak değerlendirdi. Otoriter rejime ve siyasi yozlaşmaya karşı duracaklarını ifade etti.

23.03.2025 13:39  Güncelleme: 14:32
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(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, "Kendi kuruluş ilkelerini çiğneyen iktidar sahiplerinin Türkiye'nin uluslararası itibarına zarar veren, TCMB'nın rezervlerini tüketmeye kadar giden ve bedelini milletin yoksullaşarak ödediği ekonomik kayıplara yol açan bu antidemokratik uygulamalara yönelmesi kirlenmiş yolsuzluk düzenlerini kaybetme korkusundan başka bir şey değildir. Bu hukuksuz karar sonrasında İBB'ne kayyum atanması gibi vahim bir adım daha atılmamalı; siyasi rekabet doğal demokratik zemininde seyretmeli ve siyasi mühendislik çabalarına son verilmelidir" açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması hukuki bir sürecin değil, bir siyaset mühendisliğinin sonucudur. Kendi bakanları, bürokratları, siyasetçileri ve belediye başkanları ile ilgili son derece açık yolsuzluk iddiaları ile ilgili kılı bile kıpırdamayan otoriter iktidar sadece seçilen bir belediye başkanını değil, onu seçen milyonlarca seçmeni cezalandırmaktadır.

28 Şubat post-modern darbesinde, 367 e-muhtırasında, 17-25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da hepimizin gür sesle savunduğu ve platformlara adını verdiğimiz 'milli irade' kavramının böylesine örselenmesi iktidardaki güç yozlaşmasının en çarpıcı yansımalarından biridir. O kara günlerde seçmenin milli iradesini nasıl kararlılıkla savunduysak bugün de aynı ilkesel kararlılıkla milli iradeyi yok sayan her tür uygulamaya karşı çıkıyoruz.

Kendi kuruluş ilkelerini çiğneyen iktidar sahiplerinin Türkiye'nin uluslararası itibarına zarar veren, TCMB'nın rezervlerini tüketmeye kadar giden ve bedelini milletin yoksullaşarak ödediği ekonomik kayıplara yol açan bu anti-demokratik uygulamalara yönelmesi kirlenmiş yolsuzluk düzenlerini kaybetme korkusundan başka bir şey değildir. Bu hukuksuz karar sonrasında İBB'ne kayyum atanması gibi vahim bir adım daha atılmamalı; siyasi rekabet doğal demokratik zemininde seyretmeli ve siyasi mühendislik çabalarına son verilmelidir.

Otoriter rejim yapılanmasına karşı güçler ayrılığı ilkesini kararlılıkla savunmaya, siyasi yozlaşma ve kirlenmeye karşı siyasi ahlak mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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