DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 6 Gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen ve sosyal medyada örgütü öven paylaşımlarda bulunan 6 kişinin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler M.Ö, A.K, Irak uyruklu F.H, A.U. ve Ö.I. ile Suriye uyruklu Ö.M. operasyonla yakalandı.

Adreslerde bulunan ruhsatsız tabanca ile çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.