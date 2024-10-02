DEAŞ Kerkük'te Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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DEAŞ Kerkük'te Saldırı Düzenledi

Kerkük'te DEAŞ'ın bombalı saldırısında 4 Irak askeri hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

02.10.2024 19:21
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Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinde düzenlediği bombalı saldırıda 4 Irak askerinin öldüğü bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük kentinin güneyindeki Vadi Zegetun bölgesinde Irak ordusuna ait bir devriye aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıda 4 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı kaydedildi.

Saldırıdan sonra Irak güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen terör örgütü söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEAŞ Kerkük'te Saldırı Düzenledi - Son Dakika

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