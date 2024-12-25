Define Avcıları Antalya\'da İş Başında

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Antalya'da 'Turuncu Kod'un define avcıları iş başında

Her yağış ve fırtına sonrası dünyaca ünlü sahile gelen define avcıları, ellerinde detektörlerle değerli eşya aradı

ANTALYA - Antalya'da Meteoroloji'nin sarı ya da turuncu kodlu uyarılarının ardından gelen yağış ile fırtına sonrası sahaya çıkan define avcıları, bu sefer de yanıltmadı. Dünden bu yan etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar sonrası dünyaca ünlü sahile gelen 3 define avcısı, sahilde değerli eşya ve madeni para aradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu" ve "Sarı" kod uyarısında bulunduğu Antalya'da zaman zaman etkisini arttıran şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı noktalarında rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken sürücüler yağış nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Şiddetli yağış ve dalgalara rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar Meteorolji'nin "Turuncu Kod" uyarısına aldırış etmeden ellerinde detektörlerle dev dalgaların vurduğu sahilde altın, gümüş ve para gibi kıymetli eşyalar aradı.

Arama yapıp sadece madeni para bulan bir vatandaş, yağışa aldırış etmeden neredeyse sahili baştan aşağı taradı.