Hatay'ın Defne ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
S.D. (24) idaresindeki 31 D 4910 plakalı otomobil, Çekmece mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Defne'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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