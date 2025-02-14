DEM Parti'den Barış Süreci Çıkışı

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Barış İçin Toplum Girişimi üyeleriyle DEM Parti İmralı Heyeti'nin yürüttüğü görüşme sürecine ilişkin değerlendirme yaptı. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında Barış için Toplum girişimi adına konuşan eski AİHM hakimi Rıza Türmen, "Sayın Buldan bize İmralı'ya yaptığı ziyaretlerle ilgili son derece yararlı bilgiler verdi. Bu ziyaretlerle amaçlanan şeyleri anlattı. Böylelikle bizim bakımımızdan süreç daha anlaşılır bir hale geldi" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da "Bunun bir barış süreci olması için en başta iktidarın, hükümetin bir yol haritası ortaya koyması gerekiyor. Kürtler ve DEM Parti olarak biz devam ettireceğiz ama bu süreç tüm Türkiye'yi ilgilendirdiği için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Barış İçin Toplum Girişimi üyeleriyle DEM Parti İmralı Heyeti'nin yürüttüğü görüşme sürecine ilişkin, aydın ve yazarlardan oluşan Barış için Toplum Girişimi üyeleri ile buluştu. Ziyarette edebiyatçı Ayşegül Devecioğlu, Doç.Dr. Fikret Başkaya, eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, ?Prof.Dr. Baskın Oran, ?siyasetçi Ziya Halis, ?Dr. Yakın Ertürk, eski HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Şebnem Oğuz, ? Yasemin Özgün, ?yazar Kamil Ateşoğulları, Nurten Ertuğrul, Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu yer aldı. Heyeti, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İmralı Heyeti üyesi DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Mahfuz Güleryüz karşıladı.

Türmen: "Buldan'ın İmralı ziyaretleriyle ilgili verdiği bilgilerle süreç daha anlaşılır hale geldi"

Bbasın mensuplarına görüntü ve fotoğraf verilmesi sonrası basına kapalı devam edensgörüşme yaklaşık iki saat sürdü. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında Barış için Toplum girişimi adına konuşan eski AİHM yargıcı Rıza Türmen barış, demokrasi endişelerini paylaşan bir grup bilinçli yurttaş olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu yurttaşlar grubu olarak son Kürt sorununa barışçıl bir çözüm olmak amacıyla başlatılan harekete nasıl katkıda bulacağımızı, neler yapabileceğimizi görüşüyoruz ve bunları sağlamak amacıyla siyasi partileri ziyaret ediyoruz. Geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret ettik. Orada görüş alışverişinde bulunduk. Bugün de DEM Partisi'ni ziyaret ettik. Gayet yararlı görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Pervin Buldan bize İmralı'ya yaptığı ziyaretlerle ilgili son derece yararlı bilgiler verdi. Bu ziyaretlerle amaçlanan şeyleri anlattı. Böylelikle bizim bakımımızdan süreç daha anlaşılır bir hale geldi."

"Kürt sorununun barışçıl çözüme kavuşturulması Türkiye'de bir barış ve demokrasi hareketine bağlıdır"

Görüşmede, bu sürece katkı vermek için ne yapabileceklerini tartıştıklarını söyleyen Türmen, "Bizim görüşümüze göre Kürt sorununun barışçıl çözüme kavuşturulması Türkiye'de bir barış ve demokrasi hareketine bağlıdır. Ancak demokrasi çerçevesinde Kürt sorununa da bir barışçı çözüm getirebiliriz. Bunu sağlamak için neler yapabiliriz? Türkiye'de demokrasi ve demokrasiyle birlikte Kürt sorununa barışçıl çözümü getirmek için neler yapabiliriz? Karşılıklı olarak bu konularda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Girişimin ziyaretleri devam edecek

Ayrıca Türmen, bu ziyaretlere devam edeceklerini ifade ederek "Başka siyasi partileri de ziyaret etmek istiyoruz. Böylelikle sivil toplum olarak bu sürece katkıda bulunmak ve bu süreci gelişmesine, ilerlemesine doğru yolda bir çözüme kavuşturulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bir nevi moderatörlük, kolaylaştırıcılık rolü oynamak istiyoruz ve bu yolda çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakırhan: "Barış toplumun tamamını ilgilendiriyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da yapılan görüşmede İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'ın İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la yapılan iki görüşmenin bilgilendirilmesini Barış için Toplum Girişimi'ne aktardığını söyledi. Bakırhan, girişimin çok önemli ve kutsal bir iş yaptığına değinerek "Türkiye'de başta Kürt meselesi olmak üzere sorunların diyalogla, müzakereyle, barışla çözülmesi için bir çaba içerisindedirler. Barış sadece bir iki insanın veya iki partinin birbiriyle konuşmasından daha büyük bir şeydir. Toplumun tamamını ilgilendiriyor. Barış denilince 85 milyon insan akla geliyor çünkü hepsini ilgilendiriyor" dedi.

"Barış meselesinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaları gerçekten takdire şayan"

1 Ekim'den bu yana Türkiye'de yürütülen tartışmaların bir barış sürecine evrilmesini DEM Parti ve İmralı heyeti olarak istediklerine dikkat çeken Bakırhan, şunları kaydetti:

"Ama bunun için bir iradenin ortaya çıkması gerekiyor. Bunun bir barış süreci olması için en başta iktidarın, hükümetin bir yol haritası ortaya koyması gerekiyor. Kürtler ve DEM Parti olarak biz devam ettireceğiz. Ama bu süreç tüm Türkiye'yi ilgilendirdiği için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bugün bir araya geldiğimiz Barış için Toplumsal Girişim de Türkiye'nin bütün renklerini aslında kendi bünyesinde barındırıyor. Akademisyen, aydın yazar, siyasetçisi, Kürt, Ermeni, kadın, Alevi ve toplumun diğer kimliklerinden insanların bulunduğu bir girişim olduğu için en çok da barış onları ilgilendiriyor. Umarım önümüzdeki günler sayın Öcalan'ın yapacağı çağrıdan sonra hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşecek. Barışı toplumun kendi meselesi haline getirmek iktidar, hükümet üzerinde toplumsal bir basınç oluşturmak için biz de ehemmiyetle çalışacağımızı, birlikte bu meselenin başarıya ulaşması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağınızı belirtiyorum. DEM Parti adına heyetimize teşekkürler ediyorum. Böylesine kıymetli, önemli bir mesele için kapı kapı dolaşmaları, parti parti dolaşmaları, barış meselesinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaları gerçekten takdire şayandır. Bize sunmuş oldukları eleştiri önerileri de dikkate alacağımızı önümüzdeki günler bu eleştiriler ve öneriler çerçevesinde yolumuza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum."