DEM Parti'den Özgür Özel'e ziyaret
HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Özel, 'Bundan sonraki süreçte de Meclis'te temsil edilen, Meclis'te en çok sandalyesi bulunan üçüncü parti durumunda bulunan DEM Parti ile ilişkilerimizi kamuoyunun önünde açık ve şeffaf bir şekilde sürdürmeyi, karşılıklı ziyaretler yapmayı ve Türkiye'nin çok önemli meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz' dedi.
11.01.2024 - 17:49,
Güncelleme: 18:14
DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özel'e iade-i ziyarette bulunuyor
Kaynak: DHA