DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan\'dan Önder\'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve partilerinin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Her gün bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi hekim arkadaşlar, biz de onlara güveniyoruz." dedi.

Bakırhan, Önder'in tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastane önünde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, siyasi parti genel başkanlarına, sivil toplum örgütlerine ve burada görev yapan gazetecilere gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Önder'in rahatsızlanmasından itibaren hastanenin hiç boş kalmadığını belirten Bakırhan, mevcut durumu hep beraber takip ettiklerini söyledi.

Bakırhan, hastane yönetimi ve operasyonu yapan hekimlerin kamuoyunu bilgilendirdiklerini anımsatarak, kendilerinin de bu açıklamaları esas aldıklarını kaydetti.

Yapılan farklı yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini isteyen Bakırhan, "Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi. Bu badireyi de atlatacağına eminim. Önder, halklarımızın duasıyla, dayanışmasıyla birlikte o uğruna mücadele ettiği, bedel ödediği haklarımızla mücadelesiyle buluşacaktır. Mücadele ediyor, direniyor. Bu mücadele ve direnişin de sağlıklı bir şekilde bize kavuşmasıyla olabileceğini umuyor, bekliyoruz." diye konuştu,

Bakırhan, Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birinde olan Önder'in sağlığına kavuşacağını umduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu günler çok tarihi günlerdir. Siz de hep beraber izlediniz. Türkiye halkları hep beraber buradaydı evet, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu da merak ettiler ama en çok onun barış, demokrasi mücadelesinden, onurlu mücadelesinden dolayı dayanıştılar. Umarım Sırrı Süreyya Önder'e yapılan dayanışma, sahip çıkma, önümüzdeki günlerde Önder'in uğruna sağlığını dahi verdiği barış mücadelesine de sahip çıkarak devam eder. Her gün bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi hekim arkadaşlar, biz de onlara güveniyoruz."