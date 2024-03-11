DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis ve Muş\'ta Halk Buluşması etkinliklerine katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis ve Muş'ta partisinin düzenlediği Halk Buluşması etkinliklerine katıldı.
Seçim çalışmaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Bakırhan, beraberindeki partililerle Seçim Koordinasyon Merkezi'ne kadar yürüdü.
Burada toplanan kalabalığa seslenen Bakırhan, tarihi ve turistik bir yer olan Ahlat'ın hak ettiği hizmetleri alamadığını ileri sürdü.
Bakırhan, 31 Mart'ta ilçede seçimi kazanacaklarına inandığını belirterek vatandaşlardan destek istedi.
Daha sonra Bitlis'e geçerek Halk Buluşması programına katılan Bakırhan, Bitlis halkının ortaya koyduğu duruşun kendilerine yol gösterdiğini aktardı.
Vatandaşların ramazanını tebrik eden Bakırhan, "Değerli kadın arkadaşlar, siz onurlu bir mücadelenin çalışanlarısınız. Gitmediğiniz ev ve dokunmadığınız kimse kalmasın. Gençler, gecenizi gündüzünüze katarak çalışmalara aktif olarak katılın." dedi.
Muş
Bitlis'in Güroymak ilçesinde de Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra Muş'a geçen Bakırhan, partisinin il başkanlığı önünde düzenlenen Halk Buluşması programında yaptığı konuşmada, Muş'un çok önemli bir il olduğunu belirtti.
Muşluların emekçi insanlar olduğunu ifade eden Bakırhan, şöyle konuştu:
"Muş halkının verdiği mücadeleye layık duruşumuzu devam ettireceğiz. Emin olun Meclis'te, fabrikalarda, sokaklarda emekçilerin hak arama mücadelesinde, Muş halkının bize öğrettiği o duruşu, o onuru korumaya çalışıyoruz. Değerli halkımız bir seçim sürecine girdik. Ramazanın ilk günü. Bu vesileyle başta Muş olmak üzere tüm halkın ramazanı mübarek olsun. Ramazanın kardeşliğe, barışa, demokrasiye vesile olmasını diliyorum."
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