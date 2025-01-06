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DEM Parti Heyeti, Davutoğlu ile Görüştü

DEM Parti Heyeti, Davutoğlu ile Görüştü

DEM Parti ve Gelecek Partisi arasındaki görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.

06.01.2025 14:16
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DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti'li Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Gelecek Partisi genel merkezine geldi. Davutoğlu, heyeti kapıda karşılarken, Önder'in elinde dosya olduğu görüldü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede Davutuğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Fırat, milletvekilleri Mustafa Bilici ve Kani Torun ile Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç eşlik etti.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, "Yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski süreçte birlikte çalışma fırsatı yakaladığımız Sayın Ahmet Davutoğlu Hoca ile görüştük. Biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni gelinen nokta ışığında bizde olan bilgileri kendisine aktardık. Tavsiye, öneri, eleştiri, uyarılarını rica ettik. Sağ olsun bizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdiler." diye konuştu.

Önder, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmelerinin ardından kapsamlı açıklama yapacaklarını belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da heyetin süreçle ilgili bilgiler aktardığını belirterek, görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

Önemli bir sürecin içinden geçildiğini aktaran Davutoğlu, "Benim buradan tavsiyem, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan ve daha sonra da toplum katmanlarına yayılan bu dönemi, soğukkanlı bir şekilde, provokasyonlara kapalı olarak, kamu düzenine saygı göstererek ve derin tarih bilgimizden, bilincimizden, tecrübelerimizden hareketle geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiye'sini inşa etmektir mesele." dedi.

Davutoğlu, "İnşallah hayırlısıyla bu süreç doğru bir istikamette ilerler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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