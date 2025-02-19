DEM Parti İmralı Heyeti Barzani ile Görüştü

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(ANKARA) - DEM Parti İmralı heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi ziyaret etti. 45 dakika süren görüşmede, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu ve Barzani'nin sürece ilişkin görüş ve önerileri alındı.

DEM Parti İmralı heyeti, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi ziyaret etti. DEM Parti'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcümüz Berdan Öztürk, milletvekillerimiz Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyetin Kürdistan Bölgesel Yönetimi temasları tamamlandı.

Heyet bugün Erbil'de Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü. İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu ve Barzani'nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı. Heyet görüşmelerini tamamlayarak bugün Türkiye'ye dönüyor."