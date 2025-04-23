DEM Parti MYK Toplantısı Sona Erdi

Haber: Berfin BAYIR

(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantıda İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı ve parti heyetinin yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşmelerle TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu değerlendirildi.

DEM Parti MYK, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıda, 1 Mayıs kutlamalarına katılımın yüksek olması için partinin Emek Komisyonu'yla birlikte bazı MYK üyelerinin de hazırlık yapması kararlaştırıldı.

Toplantıda, Sırrı Süreyya Önder'in hastanede kaldığı süre boyunca MYK üyelerinin de hastanede bulunması için nöbet planı yapıldı.

Adalet Bakanı'yla görüşme MYK'da konuşuldu

Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacakları görüşme de MYK'da ele alındı. Sürece ilişkin yasal düzenlemeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, DEM Parti'nin talepleri arasında "Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması" ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi de yer alıyor. DEM Parti'nin sunacağı dosyada hasta tutuklular, hükümlüler ve infazı yananlara ilişkin İnfaz Kanunu'nda değişiklik önerileri bulunuyor.

DEM Parti heyeti görüşmede, İdari Gözlem Kurulu kararlarıyla hükümlülere ceza verilebildiğine işaret ederek, bunun ortadan kaldırılmasını talep edecek.

İnfaz Kanunu, İdari Gözlem Kurulu kararları, kayyum atamaları…

Kovid-19 salgınındaki düzenlemelerle hükümlüler arasında eşitsizlikler yaratıldığına ve siyasi hükümlülerin de bu düzenlemelerden yararlanması gerektiğine dikkati çekmesi beklenen heyetin, Terörle Mücadele Kanunu, kayyum ve OHAL dönemi uygulamalarına ilişkin taleplerini de Bakan Tunç'a ileteceği ifade ediliyor.

Parti heyetinin, 27 Şubat'ta başlayan sürecin "barış süreci"ne evrilmesi durumunda Terörle Mücadele Kanunu'nun da kendiliğinde lağvedilmesi gerektiği görüşünü dile getireceği öğrenildi.

Adalet Bakanı Tunç ile yapılacak görüşme de DEM Parti kurullarında değerlendirilecek.