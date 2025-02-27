DEM Parti, Öcalan ile Üçüncü Görüşmesini Gerçekleştiriyor

Güncel

(ANKARA) - DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek üzere İmralı Adası'na hareket etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre 7 kişilik DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek üzere İmralı Adası'na yola çıktı.

Heyette, Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor. Heyet, görüşmenin ardından İstanbul'da saat 17.00'de açıklama yapacak.