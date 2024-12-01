Demirel 100. Yaşında Anıldı

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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, doğumunun 100. yılında İstanbul'da düzenlenen programla anıldı.

Süleyman Demirel 100. Yıl Komitesi ve Ülke Politikaları Vakfınca (ÜPV) Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Demirel'in hayatından kesitlerin yer aldığı film gösterimiyle başladı.

Programda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bu toplumun birçok ferdinin aslında Demirel'i çok önceden tanıdığını ama onu çok geç anladığını, Demirel'in hayatlarındaki izleri onu kaybettiklerinde anladıklarını söyledi.

Dervişoğlu, kendisinin 1960 yılında doğduğunu ve Demirel'in, ömrünün 55 yılına dokunan önemli bir devlet ve siyaset adamı olduğunu belirterek, "Süleyman Demirel'i Demirel yapan vasıfları, sadece bir devlet ve siyaset adamı olmaktan ibaret değildi. Demirel hayatımızın her yerine dokundu." dedi.

İhtilallerin, kendi mantıklarına uygun nesilleri yetiştirmek ve düzenler oluşturmak için yapıldığını dile getiren Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Ömrünün 20 yılında bu kadar çok müdahaleyle karşı karşıya kalmış birisi şayet aklını zayi etmediyse ve bugün hala Türkiye için onun da besleyeceği büyük umutlar varsa ve umutları gerçekleştirmek üzere bir siyasi yol haritası tanzim etmiş ise mutlaka geride bıraktıklarından örnek aldıkları bir şey olsa gerektir. Ben çocukken ihtilal, çocukluktan delikanlılığa geçerken muhtıra, gençken darbe ve onun mağduru olmuş ve bugün tımarhanede değil, bir siyasi partinin genel başkanlığı makamında oturuyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunuyorsam, bunu Süleyman Demirel'in çizgisine, doğrularına, şahsiyetine borçluyum."

Dervişoğlu, Süleyman Demirel'in hoşgörüsünü, demokrasiye olan bağlılığını özlediğini belirterek, "Onun, şartlar ne olursa olsun vazgeçmeyecek bir mücadele cehdini özlüyorum." dedi.

Süleyman Demirel denilince bir Cumhuriyet çocuğunu gördüğünü dile getiren Dervişoğlu, onun köylü olduğunu asla inkar etmediğini ancak köylülükten nemalanmaya uğraşmayan bir dünya görüşüne sahip olduğunu sözlerine ekledi.

"Demirel Türk siyasi tarihinin en uzun kariyerine sahip liderlerinden biri"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Demirel'in Türk siyasi tarihinin en uzun kariyerine sahip liderlerinden biri ve kendisinin ifadesiyle 6 kere gidip 7 kere gelmiş bir siyasetçi olduğunu söyledi.

Demirel'in geldiği siyasi geleneğin ve CHP'nin aslında, Türkiye'nin iki büyük siyasi geleneği ve ezeli rekabetini oluşturduğunu belirten İmamoğlu, "Bir yanıyla bunlar aynı kökten gelen iki gelenek. Aralarındaki o siyasi rekabetin geçmişte dönem dönem ne kadar sert ve yıpratıcı olabildiğini hepimiz biliyoruz. Her iki geleneğin mensupları birbirlerine artık 1950'lerin 1970'lerin gözlükleriyle bakmıyor." ifadelerini kullandı.

Demirel'in çizdiği çerçevenin, ortaya koyduğu hedeflerin, vurguladığı ilke ve değerlerin kendisi için hayati önemde olduğunu kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Demirel ve Ecevit gergin dönemlerde zorlu bir rekabet sürdürdüler ancak ortak değerleri kaybetmeden çoğaltmayı kendilerine ilke edindiler ve ortak değerleri zedelemediler, altına dinamit koymadılar. Güçlü kalması konusunda yoğun gayret gösterdiler. Demokrasiye yapılan müdahaleleri ya da demokrasiyi yerle bir etmeye dönük bütün hamleleri de ortadan kaldırmak ve engellemek için en üstün mücadeleyi zor koşullarda aynı cümlelerle birlikte verdiler."

İmamoğlu, Demirel'in mühendis, başbakan, 9. Cumhurbaşkanı olduğunu ancak kendisini her şeyden önce Cumhuriyet'in bir evladı olarak görmesinin herkes için çok kıymetli olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bu köylü çocuk İslamköy'den başlayan hayat yolculuğunda tüm ilerleyiş ve yükselişlerin Cumhuriyet sayesinde olduğuna yürekten inanırdı. Cumhuriyetin eşitlikçi, aydınlanmacı, kalkınmacı özüne derinden bağlıydı." ifadelerini kullandı.

Programda, ÜPV Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan Subaşı ile Süleyman Demirel'in manevi kızı ve özel doktoru olan İYİ Parti 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar'ın moderatörlüğünde, eski TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, eski Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem ile Prof. Dr. Mehmet Haberal ve tarihçi, yazar İlber Ortaylı, Demirel için düzenlenen panelde konuştu.

Programa eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda partinin ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ile Demirel ailesi katıldı.