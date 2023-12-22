Demirköy\'de yerli buğday tohumları incelendi

Demirköy'de yerli buğday tohum çeşitlerinden oluşturulan deneme alanlarında inceleme yapıldı.

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen buğday tohum çeşitleri "Akbaşak", "Değirmen" ve "Anafarta" çeşitlerinin çimlenme ve gelişim süreci takip edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince gerçekleştirilen incelemelerin ardından üreticilerden bilgi alındı.

Bulgarca kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Bulgarca kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 25 Aralık'ta başlayacağı belirtilen açıklamada, 21 Şubat 2024'te sona ereceği bildirildi.

Açıklamada, kursa katılmak isteyen vatandaşların halk eğitim merkezi yada e-devlet üzerinden kayıt yaptırması gerektiği kaydedildi.

Kırklareli Müzesini 11 ayda 9 bin 859 kişi ziyaret etti

Kırklareli Müzesini 11 ayda 9 bin 859 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kırklareli Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, müzeyi 97 yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi. 610 etnografik, 1487 arkeolojik, 2 bin 285 sikke, 15 mühür ve mühür baskısı olmak üzere envanterinde kayıtlı 4 bin 397 kayıtlı eser bulunan müze, en çok ziyaretçisini mayıs ayında ağırladı.

Ocak ayında 633, şubatta 563, martta 734, nisanda 870, mayısta 1456, haziranda 1270, temmuzda 706, ağustosta 860, eylülde 736, ekimde 825 ve kasımda 1206 kişinin ziyaret ettiği müzede, ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre arttığı ifade edildi.