Demokrat Partili Kongre Üyesi Cori Bush, AIPAC'e meydan okudu

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ABD'de kasımda başkanlık seçimiyle birlikte yapılacak Kongre seçimlerinde yarışacak adaylar için Missouri eyaletindeki ön seçimi kaybeden Demokrat Partili Kongre Üyesi Cori Bush, Amerikan- İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) desteklediği aday karşısındaki mağlubiyetinin ardından AIPAC'e seslenerek, "Krallığınızı yıkmaya geliyorum." dedi.

The Hill gazetesinin haberine göre, daha önce İsrail'in Gazze'ye saldırılarını eleştirerek kalıcı ateşkes talebinde bulunan Missouri Temsilcisi Bush, eyaletteki ön seçimde yaşadığı mağlubiyet sonrası açıklama yaptı.

Bush, rakibi St. Louis Bölge Savcısı Wesley Bell'in, AIPAC'in İsrail yanlısı siyasi eylem komitesiyle toplanan bağışların katkısıyla ön seçimleri kazanmasının ardından Kongre'den ayrılmasının "sadece bazı ipleri koparacağını" söyledi.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar içinde "The Squad" (takım) olarak bilinen "liberal-ilerici" gruptan olan Bush, "Şimdi beni bağlayan bazı şeyler var. İşimi ne kadar sevsem de tek yaptığı beni radikalleştirmekti. Şimdi korkmaları gerek. Farklı bir Cori, başka bir yönümü görecekler." diye konuştu.

Hayatında "hiçbir şeyin sebepsiz yere olmadığını" ifade eden Bush, "Şunu söyleyeyim: AIPAC, krallığınızı yıkmaya geliyorum." dedi.

Bell'in seçim kampanyasındaki bağışların üçte ikisinin toplanmasında AIPAC'in etkili olduğu ifade ediliyor.

Cori Bush, Michigan Temsilcisi Rashida Tlaib önderliğinde, diğer Demokrat Partili temsilciler İlhan Omar ve Jan Schakowsky ile ortak basın toplantısında "kalıcı bir ateşkes" talep etmiş, Biden'ı şiddeti sona erdirmek için tüm gücüyle hareket etmeye çağırmıştı.

Bush, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmanın oturumuna katılmayan Kongre üyeleri arasında yer almıştı.