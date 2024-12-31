Denetimli Serbestlikte 1.3 Milyon İşlem - Son Dakika
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Denetimli Serbestlikte 1.3 Milyon İşlem

Denetimli Serbestlikte 1.3 Milyon İşlem

Adalet Bakanlığı, denetimli serbestlik kapsamında 1.3 milyon çalışma tedbiri infaz edildiğini açıkladı.

31.12.2024 17:46
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, "Çeşitli kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Bu çerçevede Türkiye'de bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışma tedbiri infaz edilmiş oldu." dedi.

Yıldırım, Mezre Ortaokulu'nda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki hükümlülerin temizlik yapma çalışmasını inceledi, onlarla sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, dün başlayan ve 2 gün süren "Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı" dolayısıyla Elazığ'da bulunduklarını belirterek, denetimli serbestlik faaliyetlerinin tanınması açısından önemli bir toplantı olduğunu söyledi.

Denetimli serbestliğin önemli faaliyetlerinin bulunduğunu kaydeden Yıldırım, bu faaliyetleri vatandaşlara anlatmaya çalıştıklarını, bu faaliyetler içerisinde kişilerin ihtiyaçlarına yönelik psiko-sosyal, psikolog ve grup görüşmelerinin bulunduğunu belirtti.

Hükümlülerin çeşitli faaliyetler içinde olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Denetimli serbestlik yükümlüsü olarak bulunan arkadaşlarımızın sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak için kamu yararına çalışma tedbirlerimiz var. Biz bir yandan kamunun ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken bir yandan da yükümlülerimizin çalışarak kamuya kendi insanına faydalı olarak bu yükümlülüklerini yerine getirmelerini temin etmeye çalışıyoruz. Çeşitli kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Bu çerçevede Türkiye'de bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışma tedbiri infaz edilmiş ve birçok kamu kurumumuzun bu anlamda küçük ihtiyaçları giderilmiş oldu."

Kendisinin de Mezre Ortaokulu'ndan mezun olduğunu anımsatan Yıldırım, okulda 14 hükümlünün temizlik hizmetine destek verdiğini bildirdi.

Yıldırım, "Biz de hem sembolik olarak bu yükümlülerimizin yaptığı hizmeti yerinde görmek hem de bu hizmetlerin kamuoyunca duyulmasını sağlamak için bugün buraya geldik." diye konuştu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör, Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hüseyin Şık, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Gündüz ve Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denetimli Serbestlikte 1.3 Milyon İşlem - Son Dakika

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