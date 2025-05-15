Denetimli Serbestlikte İşbirliği Protokolü

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Üniversitesi arasında, denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara Batı Adliyesi'nde düzenlenen protokol törenine, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ile savcı ve akademisyenler katıldı.

Protokol ile denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal gelişim süreçlerinin desteklenmesi, suçtan uzak, üretken ve topluma uyumlu bireyler haline gelmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Adalet sisteminin uygulayıcı kurumları ile akademik dünyanın bilgi ve deneyimlerini bir araya getirecek olan protokolle, suçun önlenmesine ve yükümlülerin iyileştirilmesine yönelik daha etkili, bilimsel ve sistematik çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında yürütülecek tüm faaliyetler bilimsel temellere dayanacak, kişisel verilerin korunması ve taraf bilgilerinin gizliliği yüksek hassasiyetle gözetilecek.