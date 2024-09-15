Deniz Otobüsü Seferleri İptal

Güncel

Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun saat 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.