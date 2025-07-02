Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.
Yüzme yarışmasıyla başlayan etkinlikler, dipten kupa çıkarma yarışmasıyla devam etti.
Ardından yağlı direk yarışmasında, yağlanan direğin ucundaki Türk bayrağını almak için müzik eşliğinde direğe tırmanan yarışmacılar, kayarak düşerken ilginç görüntüler oluşturdu.
Yarışmayı kazanan Ferhat Gezginler'e, çeyrek altın hediye edildi.
Yarışmalarda dereye girenlere ödülleri Kaymakam Cihat Koç, Garnizon Komutanını temsilen Albay Fevzi Uyar ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından verildi.
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