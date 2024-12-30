Denizli-Antalya Yolu Yeniden Açıldı

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Yoğun kar yağışı nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatılan Denizli- Antalya kara yolu trafiğe açıldı.

Kentte yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Bu kapsamda Denizli-Antalya kara yolu, Cankuratan mevkisinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı.

Bölgede yolda kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı.

Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan trafik ekiplerinin Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturduğu kontrol noktasında, kış lastiği ve zincir denetimi sürüyor.

Karayolları ekipleri de zaman zaman sisin etkili olduğu bölgede tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.