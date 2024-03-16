Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hüseyin Tağcı yönetimindeki 20 BAT 83 plakalı hafif ticari araç, Menteş Mahallesi'nde yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Tağcı ile beraberindeki Mehmet D, ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Tağcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Denizli Çivril'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Bayrampaşa'da bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle hesaplarını kiralayan 4 şüpheliye, 4 buçuk milyon lira havale yaptırdı. Dolandırılan şahısın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasından banka hesaplarını kiraladıkları ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.
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