Denizli\'de bıçaklı kavga: Bir genç hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti.
Mustafa Koç (17), Kocabaş Mahallesi'nde arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada husumetli olduğu Burak F. (24) ve arkadaşlarıyla tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Koç ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
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