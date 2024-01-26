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Denizli'nin Babadağ ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Denizli'nin Babadağ ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde Fikriye Karabulut'un (80) evinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Karabulut, komşularının yardımıyla evden tahliye edildi ancak yangın kısa sürede tüm evi sardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Denizli\'nin Babadağ ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
26.01.2024 - 12:15,
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Denizli'nin Babadağ ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gündoğdu Mahallesi'nde Fikriye Karabulut'un (80) evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Karabulut, komşularının yardımıyla evden tahliye edildi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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