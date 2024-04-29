Denizli\'de evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi.
Kervansaray Mahallesi 3048 sokakta yaşayan Erdem Dalga'dan (28) haber alamayan yakınları evine giderek kontrol etti.
İçeri giren yakınları Dalga'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Dalga'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polisin cesedin yanında bulduğu kolonya içerikli olduğu tahmin edilen sahte alkol karışımı incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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