Denizli'de Fırtına Ağaçları Devrildi - Son Dakika
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Denizli'de Fırtına Ağaçları Devrildi

Denizli\'de Fırtına Ağaçları Devrildi

Merkezefendi'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, caddelerde trafik aksadı.

24.12.2024 17:16
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki cip ile Akkonak Mahallesi'ndeki otomobilde, üzerlerine ağaç devrilmesi nedeniyle hasar oluştu. Bazı caddelerde de devrilen ağaçlar, trafikte aksamaya neden oldu.

Fırtınada savrulan çöp konteynerleri de yollara devrildi.

İtfaiye ekipleri, kırılan ağaçları motorlu testere yardımıyla keserek kaldırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Fırtına Ağaçları Devrildi - Son Dakika

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