Denizli'de Gaspa Neden Olan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de Gaspa Neden Olan 3 Kişi Tutuklandı

Kar maskeli 3 kişi, çiftçiyi darp edip hırsızlık yaparak tutuklandı; gaspedilen eşyalar bulundu.

30.11.2024 11:18
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Denizli'nin Çameli ilçesinde kar maskeli olarak girdikleri evdeki karı kocayı, el ve ayaklarını bağlayarak para ve cep telefonlarını gasbettikleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Gökçeyaka Mahallesinde çiftçilik yapan Bekir Genç (69) ile eşi Nejla Genç (55), jandarmaya başvurarak kar maskeli 3 kişinin evlerine geldiğini, el ve ayaklarını bağlayarak kendilerini darp ettiğini, silah zoruyla evdeki telefonları, av tüfeklerini ve 600 lira parayı gasbettiğini ihbar etti.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), görgü tanıklarının ifadesi ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelileri ve kullandıkları otomobilin plakasını tespit etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesinde bir apart dairesinde saklandıkları belirlenen şüpheliler E.K.Ö. (25), ağabeyi Z.Ö. (30) ve A.K. (40) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Apart dairesinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı belirlenen tabanca, gasbedilen para, tüfekler ve cep telefonları ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutulandı.

Şüphelilerden E.K.Ö'nün daha önce Bekir Genç ile başka birine ait tarlada çalıştıkları, olaydan bir gün önce evin çevresinde keşif yaptığı belirlendi.

Misafir geleceğini duyunca panik yapmışlar

Bekir Genç, AA muhabirine, şüphelilerin akşama doğru evlerine geldiğini söyledi.

Kapıyı eşinin açtığını anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Ses gelmeyince gittim, eşimin ağzını üç kişinin kapattığını ve ellerini bantla bağladıklarını gördüm. İkisi benim üzerime atlayıp, ağzımı kapatarak odaya götürdü. Benim de ellerimi ve ayaklarımı koli bandıyla bağlayıp divana yatırdılar. Biri göğsüme ayaklarıyla bastırdı, alnıma tabanca dayayıp altın ve paraların yerini sordu. Ağzıma ve burnumu havluyla kapatarak boğmaya çalışıp, havasız bırakarak işkence yaptı. Altın ve para olmadığını söyledik ama inanmadılar. Odaları darmadağın ettiler. Eve misafir geleceğini, geç bile kaldıklarını söyledim. Onlar da panik yaptılar. Bizim telefonlarımızı alıp kaçtılar. Beni yatırdıkları divandan inip eşimin yanına gittim. İlk olarak tırnaklarımla eşimin elindeki koli bandını koparttım. O da makasla benim ellerimdeki ve ayaklarımdaki bağlı olan koli bandını kesti, beni kurtardı."

Nejla Genç de çok korktuğunu belirtti.

Şüphelilerin apart dairesine girişi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Gaspa Neden Olan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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