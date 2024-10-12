Denizli'de Maden Arama Çalışmalarına Yerel Tepki - Son Dakika
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Denizli'de Maden Arama Çalışmalarına Yerel Tepki

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Denizli'nin Buldan ilçesinde, maden arama çalışmaları yerel halk tarafından protesto edildi. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Türlübey Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla görüşerek, maden arama çalışmalarının bölgeye zarar vereceğini belirtti.

12.10.2024 11:09  Güncelleme: 11:52
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(ANKARA) - Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlar, bölgede yapılan maden arama çalışmasına tepki gösterdi. Bölgeyi ziyaret eden TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya konuşan Hatice Başkonyalı, "Biz istemiyoruz, maden istemiyoruz. Biz buna karşıyız. Biz ne ile var olacağız bu dağın başında, başka gelirimiz mi var bizim" dedi. Biçer Karaca ise "Arama yapan şirkete sesleniyoruz: Türlübey'e sakın girmeyin, eğer girerseniz Türlübey'i size bu teyzelerimiz, ablalarımız, Türlübeyli hemşehrilerimiz dar edecektir" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Biçer Karaca, maden açılmak istenen Denizli'nin Buldan ilçesindeki Türlübey Mahallesi'nde yurttaşları ziyaret etti. Biçer Karaca'ya konuşan Hatice Başkonyalı, "Biz maden istemiyoruz. İçtiğimiz suyu, tarlamızı suladığımız suyumuzu haram etmek istemiyoruz. Biz istemiyoruz, maden istemiyoruz. Biz buna karşıyız. Biz ne ile var olacağız bu dağın başında, başka gelirimiz mi var bizim" dedi. Elif Kesen isimli yurttaş ise "Toprağımıza basamazlar, istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Başkonyalı da "İstemiyoruz. Yolumuzu bozuyor, yolumuzu yaptırdık belediyeye. Bir daha bozarlar, bize kim yapacak? İstemiyoruz. Tozuyla toprağıyla koyup gidiyorlar bizi" diye ekledi.

Biçer Karaca şöyle konuştu:

"Bu bölgede maden arama için çalışmalar yapıldığı bilgisini aldık. Burada yaşayan vatandaşlarımız bize ulaştı. Bugün maden arandığı sahaya geldik. Burası Türlübey'in hayvanlarını otlattığı otlağı. Burası Türlübey'in içme suyu, sulama suyu kaynağı. Burası Türlübey Mahallesi'nin ekilen, dikilen arazilerinin bulunduğu tek yer. Eğer burada madene girilir ve burada maden çıkartılmaya kalkılırsa Türlübey'de yaşayan insanlar aç susuz kalır, Türlübey'de yaşam kalmaz. Arama yapan şirkete sesleniyoruz: Türlübey'e sakın girmeyin, eğer girerseniz Türlübey'i size bu teyzelerimiz, ablalarımız, Türlübeyli hemşehrilerimiz dar edecektir. Bilginiz olsun."

Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak ise "Daha önce Türlübey ciddi bir yangın geçirmişti, dolayısıyla tarım alanı zaten çok azalan bir yerde maden izni verilmesi demek bu köyün bitmesi demektir. Köylünün bitmesi demek, çiftçinin bitmesi demek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Maden Arama Çalışmalarına Yerel Tepki - Son Dakika

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