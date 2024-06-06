Denizli'de Orman Yangını

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1) DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çevresinde fabrikalar ve bir otelin de yer aldığı 100'üncü Yıl Atatürk Ormanı'nda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Akhan ile Karşıyaka mahalleleri arasında bulunan 100'üncü Yıl Atatürk Ormanı'nda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 13 arazöz, 5 tanker, 3 destek aracı ve 55 itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda ekip sevk edildi. Çevresinde fabrikalar ve bir otelin de yer aldığı bölgeye yakın bir noktada başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül de çalışmaları yönetmek için Mobil Komuta Merkezleri'ne geldi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'de 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile 5 saatte kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 120 personel, 15 arasöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 2 dozer, 2 greyder ve 10 hizmet vasıtasının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'na bağlı 13 arazöz, 5 tanker, 5 destek aracı ve 60 itfaiye personeli ile müdahaleedildi. Fabrikalar, düğün salonları ve bir otelin bulunduğu alandaki yangın kontrol altına alındıktan sonra yakınlarındaki Aktepe Mahallesi'nde bulunan ormanda da yangın çıktı. Ekipler buradaki alevlere de havadan ve karadan müdahale ederek, yerleşim alanlarına yaklaşmadan söndürdü. Yangında 30 hektar orman yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.