Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.
Başkarcı Mahallesi'ndeki Başkarcı Dağı'nda zirvede bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve 2 uçakla müdahaleye başlandı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Orman Yangınına Havadan Müdahale - Son Dakika
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