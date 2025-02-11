Denizli\'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Denizli'nin Kale ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda kalem görünümlü tabanca ve 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda kalem görünümlü tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, 6 av tüfeği namlu aparatı, 157 av tüfeği fişeği, 36 kurusıkı tabanca mermisi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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