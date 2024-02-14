Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Denizli\'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda 10 tabanca, 7 av tüfeği, 223 av tüfeği kartuşu, tüfek dürbünü, 73 icra yayı, silah bakım kiti ve 5 bıçak ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

14.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:00
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Denizli'nin Çivril ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 10 tabanca, 7 av tüfeği, 223 av tüfeği kartuşu, tüfek dürbünü, 73 icra yayı, silah bakım kiti ve 5 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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