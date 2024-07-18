Denizli'de Sokakta Pompalı Tüfekle Vurulan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Denizli'de Sokakta Pompalı Tüfekle Vurulan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, sokakta pompalı tüfekle vuruldu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

18.07.2024 12:13
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yenişehir Mahallesi 27. Sokak'ta 20 GE 481 plakalı ticari araçtan inen S.S. sokakta yürüyen Azat Torun'a pompalı tüfekle ateş açtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Torun'u Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Saldırı sonrası aracını bırakarak kaçan S.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Sokakta Pompalı Tüfekle Vurulan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Sokakta Pompalı Tüfekle Vurulan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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