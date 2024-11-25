Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de otomobilindeki uydu alıcısına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, otomobildeki uydu alıcısı içerisine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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