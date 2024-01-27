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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 530 gram reçine esrar, kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Denizli\'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
27.01.2024 - 11:17,
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Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte 22-25 Ocak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda yabancı uyruklu şüphelinin ayakkabısında 530 gram reçine esrar, hafif ticari araçta kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, otomobilde 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Denizli, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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