Denizli'deki Şelaleler Buz Tuttu

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Denizli'de etkili soğuklar nedeniyle yüksek kesimlerdeki şelaleler buz tuttu

DENİZLİ - Denizli'de bir haftadır etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle Karcı Dağı'nın zirvesindeki şelaleler ve doğal güzelliğiyle her yıl binlerce turisti ağırlayan Güney Şelalesi buz tuttu.

Denizli'de son 1 haftadır etkili olarak aşırı soğukların ardından, meteorolojinin uyarı yaptığı zirai don ve buzlanma uyarısının ardından yüksek kesimlerde bulunan şelaleler buz tuttu. Kış mevsiminde şu ana kadar beklenen yağışların düşmediği Denizli'de soğuk havanın etkisinde bulunuyor. Eksi 15 dereceyi gören Merkezefendi ilçesi sınırlarında yer alan Karcı Dağının yüksek kesimlerinde bulunan şelaleler buz tuttu.

Aynı zamanda Denizli'nin Güney ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle her yıl binlerce turisti ağırlayan Güney Şelalesi, hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düşmesiyle dondu. Şelalenin buz tutmasıyla oluşan sarkıtlar, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Hava sıcaklığının eksi 9-10 derecelere kadar düştüğü bölgede, donan şelalenin fotoğraflarını çekmek isteyen çok sayıda doğa tutkunu şelaleye akın etti.

Aşırı soğuklardan şelalenin buz tutmuş durumuyla ziyaretçilerin fotoğraf çektiğini dile getiren Muzaffer Çelik "Yazı başka, kışı başka güzel Güney şelalemiz soğuklardan dolayı buz tuttu. Misafirlerimizin çok ilgisini çekiyor. Kışın bu en güzel günlerinde evde oturmaktan sıkılan, temiz havası ve muhteşem doğasıyla birlikte tüm vatandaşlarımızı Güney Şelalemize davet ediyorum" dedi.