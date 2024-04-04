Son Dakika Güney Haberleri

- 14:33 Pamuk Eller Üretiyor Projesi ile Kadınlar İstihdama Kazandırıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Pamuk Eller Üretiyor projesi kapsamında kadınlar üretime katılarak istihdama kazandırıldı. Proje kapsamında kadınlara tarım ürünlerini üretme konusunda eğitimler verildi ve PAKÜM kooperatifi kuruldu. Kadınlar şifalı bitkilerden oluşan PAMUKÇAY markasının üretimine başladılar. Toplam 23 kadın istihdam edildi.
- 2.04.2024 GEKA, Denizli ve Güney Ege Bölgesi'nin Rekabetçiliğini Destekliyor
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli ve Güney Ege Bölgesi'nin üretim, ihracat kapasitesi ve turizm gelirleri ile ülkemizin en rekabetçi bölgelerinden biri olduğunu belirtti. GEKA, Alternatif Turizm, Güdümlü Proje Desteği, Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi, İmalat Sanayinde Dijitalleşme, Yenilikçi Genç Girişimcilik ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 32 projeye 84 milyon 258 bin 787,67 TL destek sağlamıştır. Ajans, uluslararası rekabetçiliği artırmak, turizm hareketliliğini yaymak, yeşil ve dijital dönüşümü sağlamak ve sosyal riskleri azaltmak için çalışmalar yürütmektedir.
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- 1.04.2024 Denizli'de CHP 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini Önde Tamamladı
Denizli'de yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, CHP 15, AK Parti 3 ve YRP 1 seçim merkezinde önde tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi.
- 29.03.2024 Sanatçı Okan Bayülgen: "Buradan İngiltere'ye giden de topraklarımıza gelen de aynı 'öteki' kaderi paylaşıyor"
Oyuncu, yönetmen, fotoğrafçı ve komedyen Okan Bayülgen, "Buradan İngiltere'ye giden ya da güneyimizden, güney doğumuzdan bizim topraklarımıza gelenler, aslında ortak bir kaderi paylaşıyor 'öteki' olarak. Biz göç alıyor, sığınmacı alıyoruz, onlara öteki muamelesi yapıyoruz.
- 27.03.2024 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eski Van Şehri'nde Geleceğe Miras çalışmalarını başlattı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eski Van Şehri'nde gerçekleştirilen Geleceğe Miras çalışmalarıyla ilgili olarak, 4 yıl içinde kazıların yüzde 30'unu tamamlayacaklarını ve toplam 800 milyon lira ödenek ayırdıklarını belirtti. Proje kapsamında arkeolojik kazılar, restorasyon çalışmaları ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Ayrıca, Eski Van Şehri'ni ören yeri statüsü kazandırmayı hedefliyorlar.
- 26.03.2024 AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Güney ve Çardak ilçelerini ziyaret etti
AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçime kısa bir zaman kala ilçe teşkilatlarına destek vermeye devam ediyor. Güney ve Çardak ilçelerini ziyaret eden İl Başkanı Güngör, 'Güney ve Çardak'ta 1 Nisan'da gerçek belediyecilik devam edecek' dedi.
- 26.03.2024 Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güney ve Buldan ilçelerinde coşkuyla karşılandı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güney ve Buldan ilçelerinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Hemşehrileriyle kucaklaşan Başkan Zolan, Denizli'nin 19 ilçesi 616 mahallesinde hiçbir ayrım yapmadan güler yüzle hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
- 24.03.2024 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı kesiminde yarın sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 23 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul ve Ankara Valilikleri, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
- 21.03.2024 Denizli Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Silajlık Mısır Tohumu Desteği Verdi
Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektöründe üreticilerin daha kaliteli ve verimli üretim yapmasını sağlamak amacıyla 3 yılda 210 ton silajlık mısır tohumu desteği verdi. Bu yıl ise 17 ilçede 3 bin 149 üreticiye 67 ton 200 kg sertifikalı silajlık mısır tohumu dağıtıldı.
- 20.03.2024 Egeli İhracatçılar 2024 Yılına Güçlü Başlangıç Yaptı
Egeli ihracatçılar, 2024 yılının ilk iki ayında yüzde 4 artışla 3 milyar 56 milyon dolarlık ihracata imza attı. 197 farklı ihraç pazarına ulaşan ihracatçılar, 104 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardı. Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat 1 milyar 380 milyon doları bulurken, Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 31 artışla 230 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Almanya, ABD ve İtalya en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.
- 19.03.2024 Başkan Güngör, "Bakanlarımız Denizli'mize müjdelerle geldiler'
Denizli'de AK Parti AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 12 Mart Salı günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 13 Mart Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve 18 Mart Pazartesi günüde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ziyaretlerinden dolayı bir haftada üç...
- 12.03.2024 Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye, askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Projeleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma envanterinin dışa bağımlı olduğu bir dönemde askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldiğini belirtti. Ayrıca, son 22 yılda gerçekleştirilen kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin milli gelirini, istihdamını ve ihracatını önemli ölçüde artırdığını vurguladı. Denizli'deki yatırımların da önemine değinen Bakan Kacır, kentin nitelikli ve çok yönlü kalkınmasını sağlayacak 32 projenin hayata geçirileceğini söyledi.
- 7.03.2024 Denizli'de Zeytinyağı Dolandırıcılığı
Denizli'de zeytinyağı üreticilerini hedef alan dolandırıcılar, tartının ayarını oynayarak üreticileri mağdur etti. Dolandırıcılar, kendilerine verilen zeytinyağını 32 kilogram olarak tartarak satın aldılar, ancak yapılan incelemelerde zeytinyağının gerçekte 96 kilogram olduğu ortaya çıktı. Üreticilerin ihbarı üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
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- 4.03.2024 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat 30 dakika süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi, kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi.
- 4.03.2024 Denizli Güney ilçesinde orman lojmanında çıkan yangın hasara neden oldu
Denizli'nin Güney ilçesinde bulunan Orman İşletme Şefliği lojmanının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Lojmanda bulunan kişiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda lojmanın çatısında hasar meydana geldi.
- 4.03.2024 Denizli'de Orman İşletme Şefliği Lojmanında Yangın Çıktı
Denizli'nin Güney ilçesinde bulunan Orman İşletme Şefliği'ne ait lojmanın bacasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, kullanılamaz duruma gelen dairelerde yaşayan aileler belediye oteline yerleştirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 3.03.2024 Meteoroloji'den art arda uyarılar! Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor
Meteoroloji'den yeni hafta için art arda uyarılar geldi. Salı günü Ege, Marmara'nın güney ve batısı, batı Akdeniz'e gelecek kuvvetli sağanak nedeniyle 8 il için "Risk var" uyarısı yapılırken, perşembe günü kuzeyden gelecek soğuk hava batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, doğu Anadolu, Doğu Karadeniz iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yapacak.
- 3.03.2024 Denizli Kebabı: Türkiye'nin Sınırlarını Aşan Bir Lezzet
Denizli'nin coğrafi işaret belgeli kebabı, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası bir üne kavuştu. Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler, Dursun Göçenoğlu'nun restoranında meşhur Denizli kebabının tadına bakıyor. Coğrafi işaretli ve özel tandır pişirme yöntemiyle hazırlanan bu lezzet, etin yumuşaklığı ve baharatların uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Denizli kebabının popülerliği arttıkça, şehir ekonomisine de önemli bir katkı sağlanıyor. Dursun Göçenoğlu, Denizli kebabını dünya markası yapma yolunda mücadele ettiklerini ve uzak doğudan gelen ziyaretçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını belirtiyor.
- 27.02.2024 Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Güney ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 31 Mart yerel seçimi öncesinde seçmenle daha hızlı buluşmak seçim işlerini tek noktadan daha kolay takip edebilmek için Güney ilçesinde seçim koordinasyon merkezi (SKM) açılışına katıldı. Başkan Güngör, seçimin galibinin Cumhur İttifakı olacağını belirtti ve AK Parti belediyeciliği ile gerçek belediyeciliğin devam edeceğini vurguladı.
- 27.02.2024 Başkan Zolan'ı maniyle karşıladı Cumhur İttifakı Güney SKM geniş bir katılımla hizmete açıldı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güney ilçesindeki vatandaşlarla bir araya gelerek kapalı pazaryerini ziyaret etti. Bir esnafın söylediği maniyle renkli anlar yaşandı. Daha sonra Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Başkan Zolan, ilçelerde de Denizli'deki hizmetlerin devam edeceğini belirtti.
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- 24.02.2024 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme ağına yönelik yatırımları hakkında bilgi verdi
Uraloğlu, 2028'e kadar 1780 kilometre daha otoyol yapmayı, demir yolu ağını 28 bin kilometreye, havalimanı sayısını ise 61'e çıkarmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, İzmir için yeni çevreyolu projesi ve İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi hakkında da bilgi verdi.
- 20.02.2024 GEKA'nın 160. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)'nın 160'ıncı Yönetim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canpolat'ın başkanlığında Muğla'da gerçekleştirildi. Toplantıda Ajansın faaliyet raporu, destek programları ve 2024 yılı çalışma programı görüşüldü.
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- 13.02.2024 Denizli'de BBP'den aday olan Gümüş, İYİ Parti tarafından aday gösterildi
Denizli'nin Güney ilçesinde Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanı adaylığını açıklayan Alaaddin İshak Gümüş, İYİ Parti tarafından Güney Belediye Başkanı Adayı olarak ilan edildi. Gümüş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte poz verdi.
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- 12.02.2024 Meral Akşener: İYİ Parti olarak önce yerel seçimlerde sonra 2028 seçimlerinde bu sistemi değiştireceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli İl Başkanlığı'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin öncelikli hedefinin yerel seçimlerde başarılı olmak ve ardından 2028 seçimlerinde sistemi değiştirmek olduğunu belirtti. Akşener, Erdoğan'ın gitmesi yerine sistemin değişmesinin önemli olduğunu vurguladı.
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- 12.02.2024 İYİ Parti, Denizli'de belediye başkan adaylarını tanıttı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Akşener, iktidarın hizmet etmekle, muhalefetin de vatandaşın avukatı olmakla yükümlü olduğunu belirtti ve seçmenin sesini meclise getirdiklerini vurguladı. İYİ Parti, Denizli'de toplamda 16 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
- 12.02.2024 Başkarcı Futbol Sahası Yenilendi
Merkezefendi ilçesinde bulunan Başkarcı Futbol Sahası, tamamen yenilenerek amatör futbolcuların hizmetine sunuldu. Sahada yapılan çalışmalar sonucunda zemin FİFA standartlarına uygun hale getirildi, soyunma odaları ve tribünler yenilendi. Sahada oynanan ilk maçta Çalıköy Spor, Yeni Güney'i 5-2 yenerek galip geldi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, tesisin Türk sporuna hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.
- 9.02.2024 Trafik kazasında tanışan Türk ve Güney Koreli çiftin dostluğu kitap oldu
Antalya'da bir trafik kazasında tanışan Türk özel eğitim öğretmeni Zeliha Oruç ve Güney Koreli çift, yaşadıkları deneyimi kitap haline getirdi. Kazadan sonra Oruç'un ailesiyle yakın dostluk kuran çift, bir sonraki yıl pandemi nedeniyle Türkiye'de kalmak zorunda kaldı. Çift, yaşadıkları hikayeyi Türkçe'ye çevirip yayımlamak istiyor.
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- 4.02.2024 AK Parti Denizli'de belediye başkan adayları tanıtıldı
DENİZLİ'de AK Parti'nin 19 ilçede belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, aday gösterilmeyen partililere seslenerek, Siyasette küslük, dargınlık, kırılmak olmaz; ben olmaz, biz olduğumuz sürece oluruz.
- 4.02.2024 AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Siyasette küslük, dargınlık, kırılmak olmaz
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti'nin Denizli'de düzenlediği belediye başkan adayları tanıtım toplantısında aday gösterilmeyen partililere seslenerek, siyasette küslük, dargınlık ve kırılmak olmaması gerektiğini belirtti. Elitaş, siyasetin bir dava olduğunu ve birlikte hareket edildiği sürece başarılı olunabileceğini vurguladı.
- 4.02.2024 Cumhur İttifakı Denizli'de Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı
Cumhur İttifakı, Denizli'nin 19 ilçesinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, adaylar tanıtıldı. AK Parti'nin belediyecilik vizyonuna örnek olan Denizli, 20 yılda en hızlı gelişen illerden biri haline geldi. Milliyetçi Hareket Partisi ise 4 ilçede adaylarını açıkladı.
- 4.02.2024 AK Parti Denizli İl Teşkilatı 31 Mart 2024 Seçimleri İçin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı
AK Parti Denizli İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 seçimleri için 19 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Mevcut 3 belediye başkanı tekrar aday gösterilmezken, 4 ilçede Cumhur ittifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı seçimlere girecek. Aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve diğer parti yetkilileri katıldı.
- 31.01.2024 Uluslararası Adalet Divanı İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı aldı
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail aleyhine 'soykırım' davasını takip eden TBMM heyeti adına basın toplantısı düzenledi. Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararının İsrail'in soykırımda sorumlu yetkililerin uluslararası hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacağı anlamına geldiğini ifade etti.
- 30.01.2024 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile görüştü. Kurtulmuş, BAE'ye teşekkür ederek, Türkiye ve BAE arasındaki dostluğun önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Filistin meselesi ve bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Kurtulmuş, Türkiye-BAE ilişkilerinin mükemmel düzeyde olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat ayında BAE'yi ziyaret edeceğini belirtti.
- 30.01.2024 Başı bozuk kooperatifçilik dönemi sona erdi
Köy-Koop Denizli Birlik Başkanı Mehmet Varol, 2023 yılında yapılan değişikliklerle birlikte kooperatifçilikte başı bozuk dönemin sona erdiğini belirtti. Yeni yönetmelikler ve düzenlemeler sayesinde kooperatiflerin daha şeffaf ve denetlenebilir hale geldiğini ifade eden Varol, ayrıca TARSİM sistemiyle tarım ürünlerinin sigortalanmasının zorunlu hale getirildiğini söyledi.
- 30.01.2024 Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı, yarıyıl tatilinde aileleri ağırlıyor
Osmanlı'nın Anadolu'da inşa ettiği en önemli eserlerden biri olan İshak Paşa Sarayı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çocuklarıyla kültür yolculuğuna çıkan aileleri ağırlıyor. Saray, çevresi karla kaplı ve çeşitli tarihi yapılarla çevrili bir bölgede yer alıyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan saray, sömestir tatilinde kültür turizmini tercih eden ailelerin duraklarından biri haline geldi.
- 27.01.2024 TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, UAD'nin İsrail kararını değerlendirdi Açıklaması
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail kararına ilişkin, "Bu karar, İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu başta olmak üzere, mevcut mezalimde sorumluluğu olan İsrailli her yetkilinin uluslararası hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacağı...
- 23.01.2024 Uğur Mumcu ve Katledilen Aydınlar Anısına Düzenlenecek 31. Adalet ve Demokrasi Haftası'nın Teması "Adalet, Demokrasi, Laiklik" Olarak Belirlendi
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), 24-31 Ocak günleri arasında düzenlenecek 31. Adalet ve Demokrasi Haftası’nın temasını “Adalet, Demokrasi, Laiklik” olarak belirledi. 31. Adalet ve Demokrasi Haftası, 24 Ocak günü saat 10.00’da Batıkent Metro’dan Uğur Mumcu Parkı’na yürüyüş ile başlayacak. Aynı gün saat 11.00’de Uğur Mumcu Anıtı’nda anma töreni düzenlenecek. Ailesi, dostları ve sevenleri, saat 12.15’te Mumcu’yu 30 yıl önce katledildiği yerde karanfiller ve mumlar ile anacak, 14.30’da ise Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki anıtmezarı ziyaret edilecek. Hafta, 31 Ocak’ta 34 yıl önce öldürülen siyasetçi ve hukukçu Muammer Aksoy’un anması ile sona erecek.
- 18.01.2024 Denizli'de EYT İşlemleriyle İlgili Dolandırıcılık İddiası
Denizli'nin Buldan ilçesinde, EYT işlemlerinde kolaylık sağlama vaadiyle mağdurlardan para aldığı iddia edilen SGK uzmanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. SGK uzmanı E.A.'nın, EYT'den emekli olmak isteyen kişilerden işlemlerinde kolaylık sağlama vaadiyle para aldığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine E.A. hakkında adli ve idari soruşturma açılırken; müfettişler tarafından Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde inceleme başlatıldı. E.A., kendisine yöneltilen iddiaları reddederek görevinin başında olduğunu savundu. Ancak şikayetlerin artması üzerine gözaltına alınan E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A.'nın, birçok kişiden 10 milyon TL'nin üzerinde para topladığı ve bazı mağdurlara paralarını geri iade ettiği iddia edildi.
- 17.01.2024 İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasını takip eden TBMM heyeti basın toplantısı düzenledi
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı tarafından İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'ne aykırı davrandığına dair bir karar verilmesi gerektiğini, geçici tedbir kararı alınmasının beklendiğini belirtti.
- 12.01.2024 TBMM Heyeti, UAD'de İsrail'e Karşı Açılan Davayı Takip Ediyor
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davada Gazze'ye yönelik saldırıların durmasını içeren ihtiyati tedbirlerin alınması talebinde bulunduğunu belirtti. Yüksel, UAD'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren geçici tedbir kararı almasını beklediklerini ifade etti.
- 11.01.2024 TBMM Heyeti, Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasının ilk günkü duruşmasını takip etti
Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasının ilk günkü duruşmasını takip etmek üzere Lahey'de bulunan TBMM heyeti, Uluslararası Adalet Divanında başlayan sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını ve adaletin tecelli etmesini istediklerini belirtti.
- 5.01.2024 Denizli'de EYT İşlemleri İçin Para Alan SGK Uzmanı İddiaları Reddetti
Denizli'nin Buldan ilçesinde görevli bir SGK uzmanı, EYT emeklilik işlemlerinde kolaylık sağlama vaadiyle para aldığı iddialarını reddederek, görevinin başında olduğunu belirtti. İddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.
- 1.01.2024 Pamukkale'de Turist Sayısı Artıyor
Denizli'deki Pamukkale, Türkiye'nin en popüler turistik merkezlerinden biri olarak turizmcilerin umutlarını artırıyor. 2023 yılında 2 milyon 200 bin 171 turistin ziyaret ettiği Pamukkale, bir önceki yıla göre 209 bin 385 artış gösterdi. Turizm sektörü temsilcileri, yeni projeler ve gece müzeciliği gibi etkinliklerle turist sayısının daha da artacağını düşünüyor. Özellikle Çinli turistlerin ilgisinin artmasıyla 2024 yılında Pamukkale'ye 500 bin Çinli turistin gelmesi bekleniyor.
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- 31.12.2023 Pamukkale 2023'te 2 milyon 200 bin kişi ziyaret etti
Denizli'deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, 2023 yılında 2 milyon 200 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bu rakam, 2022 yılında 1 milyon 850 bin kişi olan ziyaretçi sayısını geride bıraktı. Pamukkale Hierapolis Örenyeri'nin ışıklandırılması ve gece müzeciliğine açılmasıyla birlikte, bu rakamın 2024 yılında daha da artması bekleniyor.
- 30.12.2023 Güney Ege Kan Alma Merkezi Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi
Güney Ege Kan Alma Merkezi, azalan kan stokları nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla il protokolünü kan bağışında bulunmaya davet etti. Protokol üyeleri ve vatandaşlar da kampanyaya destek verdi. Kızılay, Denizli'de sabit ve gezici noktalarda kan alma faaliyetlerini sürdürerek vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor. Kan bağışında bulunanlara Kızılay logolu kupalar hediye edildi.
- 26.12.2023 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türkiye'nin bir parçası gibi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın Türkiye'nin bir parçası olduğunu ve Türk dünyasının Akdeniz'e açılan bir penceresi olduğunu belirtti. Tatar, Kıbrıs'ın kurumsallaşarak ve kökleşerek yerini aldığını ve mücadelenin tarihte yerini almaya devam ettiğini söyledi.
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- 25.12.2023 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Terörü sınırlarımızdan söküp atıyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2023 yılında 44 teknoloji yarışmamıza, 337 bin takımda 1 milyon gencimizin katılımı, dünyada eşi benzeri olmayan bir toplumsal seferberlik ruhunun Türkiye'de doğduğunu gösteriyor.
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- 23.12.2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı, hesabı misli ile soruldu
Irak'ın kuzeyinde 6 askerimizin şehit olduğu hain saldırıya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misli ile sorulmuştur. Şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
- 23.12.2023 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düşen 6 askerin kimliği belli oldu. Şehitlerin isimlerini açıklayan Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, ''Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim'' ifadelerine yer verdi.
- 22.12.2023 Türkiye, Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı'na dahil oldu
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye'nin Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı'na dahil olduğunu duyurdu. Türkiye'den Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer alan 21 il, programdan yararlanabilecek. Programın öncelikleri arasında KOBİ'lerin ve gençlerin desteklenmesi, çevre dostu ve dirençli bir Akdeniz'in oluşturulması yer alıyor.
- 21.12.2023 CHP Sözcüsü Yücel: Yarın 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacağız
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Milli Mücadele'nin en zor günlerine denk gelmesine rağmen, cepheden çıkıp Maarif Kongresini toplayan ruhun devamı olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yarın 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacağız" dedi.
- 21.12.2023 'Beyaz cennet' Pamukkale'de ziyaretçi rekoru
Pamukkale, 2023'te 2 milyon 162 bin 286 kişiyi ağırlayarak ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Beyaz travertenler ile ünlü Pamukkale'ye dört mevsim yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Geçen yıl Pamukkale'ye 1 milyon 990 bin 786 kişi ve Laodikeia'ya 98 bin 264 kişi giriş yaptı. Bu yılın Kasım ayında ise beyaz cenneti 119 bin 44 kişi, Laodikeia ise 7 bin 960 kişi ziyaret etti.
- 20.12.2023 Pamukkale, 2023'te ziyaretçi rekoru kırdı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, 2023 yılında 2 milyon 162 bin 286 kişiyi ağırlayarak ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Beyaz travertenleriyle ünlü olan Pamukkale, her geçen yıl artan bir ilgiyle yerli ve yabancı turistleri cezbediyor. Bu yılın Kasım ayında ise 119 bin 44 kişi Pamukkale'yi ziyaret etti.
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- 9.12.2023 Denizli Büyükşehir Belediyesi 1.000 Üreticiye Zeytin Fidanı Desteği Verecek
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Babadağ, Beyağaç, Buldan, Çameli, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy ve Tavas ilçelerindeki 1.000 üreticiye 80 bin Gemlik zeytin fidanı desteği verecek. Üreticiler müracaatlarını ilçe tarım müdürlüklerine yapacak.
- 8.12.2023 Diri fay üzerindeki 24 ilimiz! Her an 5.5 ve üzeri deprem olabilir
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Türkiye'de 24 şehir, 110 ilçe ve 500'ü aşkın mahallenin 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üreten fay zonları üzerine yer aldığını söyledi. Aykan bu illeri; Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bingöl, Aksaray, Aydın, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tokat, Osmaniye, İzmir olarak sıraladı.
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- 5.12.2023 Naci Görür, ağlayarak 18 il sıraladı: Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak
Daha önce deprem konusunda yaptığı tespitlerle adından söz ettiren Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, 18 ili tek tek sıralayarak ''Bu illerin kaderi üzülerek söylüyorum, Maraş ve Hatay gibi olacak'' dedi. Naci Görür'ün bunları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
- 2.12.2023 Denizli Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Desteklerine Devam Ediyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni yılın ilk 8 destek projesi için çalışmalara başlayarak tarım ve hayvancılık desteklerine 2024 yılında da devam edeceğini duyurdu. Mera ıslah çalışmalarından tohum desteğine, damızlık koyun ve keçi hibesinden fidan dağıtımına kadar birçok alanda binlerce üreticiye destek sağlanacak.
- 28.11.2023 Laodikya Antik Kenti'ndeki Anıtsal Çeşme Orijinal Şekliyle Ayağa Kaldırıldı
Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde, İmparator Traian tarafından yaptırılan ancak depremle yıkılan Anıtsal Çeşme, 2 yıllık çalışma sonucu orijinal şekliyle restore edildi. Çeşmeye, İmparator Traian'ın heykeli de yerleştirildi. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, çeşmenin Anadolu'daki tek örnek olduğunu belirtti.
- 24.11.2023 Denizli'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
Denizli'de yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarı yapıldı. Rüzgarın Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli bölgelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.
- 23.11.2023 AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçimler öncesi aday adayları listesini açıkladı
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi aday adayları listesini kamuoyuyla paylaştı. Listede 19 ilçe belediye başkanlığı için 16 ilçeden 49 kişi aday adaylığı başvurusu yaparken, 3 ilçe için hiç başvuru yapılmadığı belirtildi.
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- 18.11.2023 İstanbul'da pazar günü kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da yer aldığı 72 şehir için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. İstanbul'da yarın şiddetli yağışın yanı sıra fırtınanın hızının 110 kilometreyi bulacağı belirtilirken, megakente ilk kar yağışı için tarih verildi. Sıcaklıkların pek çok bölgede 6-10 derece birden düşeceğini kaydeden uzmanlar, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'a giriş yaptığını, ilk kar yağışının yarın şehrin yüksek kesimlerinde görülebileceğini açıkladı.
- 17.11.2023 Düzce, Kilis, Kırıkkale haftasonu yağışlı mı, 18-19 Kasım fırtına, yağmur var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporlarını paylaştı. Raporlara göre yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği vurgulanırken, Düzce, Kilis, Kırıkkale haftasonu yağışlı mı, 18-19 Kasım yağmur var mı, merak edildi.
- 17.11.2023 Meteoroloji'den aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in olduğu 66 il için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'nın yer aldığı 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan İstanbul Valiliği ve AKOM, yarın için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısında bulunurken Türk Hava Yolları da İstanbul için 40 seferi karşılıklı olarak iptal etti.
- 13.11.2023 TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'de çöken insanlığın vicdanıdır, onurudur
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, "12 bine yakın insanın göz göre göre öldürüldüğü hatta ve hatta artık aynı Srebrenitsa katliamında yaptıkları gibi, aynı Saraybosna'da yaptıkları gibi tepelere çıkarttıkları...