Çöken istinat duvarı iki aracı yuttu

26.01.2026 10:06  Güncelleme: 10:09
Denizli'nin Güney ilçesinde yoğun yağışlar sonrası 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu yol kenarında park halindeki iki otomobil enkaz altında kaldı, araçlar kullanılamaz hale geldi ancak olayda ölü veya yaralı bulunmadı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Güney ilçesinde yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının çökmesi sonucu, enkaz altında kalan iki araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Güney ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından Karaağaç Mahallesi içerisindeki iki yol arasında bulunan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

İstinat duvarının çökmesi sonucu, yol kenarında park haline olan iki otomobil enkaz altında kaldı. Taş ve moloz yığınının içerisine gömülen iki otomobil kullanılamaz hale gelirken, enkaz ve altında kalan araçlar belediye ekiplerinin saatler süren çalışmalarının ardından bölgeden kaldırıldı. Yaşanan göçük sırasında bölgede kimsenin olmaması, olayın ölü ve yaralanan olmadan atlatılması teselli oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Otomobil, Denizli, Olaylar, Güney, Son Dakika

