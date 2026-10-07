Denizli Güney\'de yoga etkinliğinde kadınlar hareketli yaşama dikkat çekti

Amatör Spor Haftası kapsamında Güney ilçesinde gerçekleşen yoga etkinliğinde biraraya gelen her yaştan kadınlar, spor yaparak hareketli yaşama dikkat çekti.

Güney Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 05-11 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinliklerine farklı ve anlamlı bir organizasyonla başladı. Güney Stadı'nda gerçekleştirilen yoga etkinliğinde; ev hanımı, çalışan, emekli ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu her yaştan kadın bir araya geldi.

Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen yoga ve nefes egzersizleriyle katılımcılar, hem hareketli bir gün geçirdi hem de günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşarak kendilerine zaman ayırma fırsatı buldu. Denizli'de faaliyet gösteren özel bir yoga işletmesinin destek verdiği etkinlikte kadınlar, sporun yalnızca belirli alanlarla sınırlı olmadığını, her yaştan bireyin günlük yaşamının bir parçası olması gerektiğine dikkat çekti.