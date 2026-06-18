Baraj gölünde kaybolan amatör dalgıcın cansız bedenine ulaşıldı

Denizli'nin Güney ilçesinde zıpkınla balık tutmak amacıyla baraj gölüne dalış yapan ve kendisinden haber alınamayan amatör dalgıcın cansız bedeni ekiplerin yoğun çalışmasıyla bulundu. Havadan drone ve sudan dalgıç adamlarla yürütülen arama çalışmaları acı haberle noktalandı.

Olay, Denizli'nin Güney ilçesinde yer alan Adıgüzel Baraj Gölü'nde sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Tekneyle baraja açılan üç arkadaştan amatör dalgıç olan 61 yaşındaki Ramazan Coşkun, zıpkınla avlanmak üzere suya dalış gerçekleştirdi. Coşkun'un dakikalar geçmesine rağmen su yüzeyine çıkmaması üzerine arkadaşları büyük panik yaşadı. Hayatından endişe eden iki arkadaşı hızla tekneyle kıyıya dönerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri kayıp dalgıcı bulabilmek için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri su altı arama kurtarma dalgıç adamlarıyla suyun altını karış karış tararken geniş baraj yüzeyinde görüş açısını artırmak amacıyla havadan drone desteğiyle de yoğun bir arama faaliyeti yürüttü. Hem havadan drone ile hem de su altından dalgıç adamlarla yürütülen hummalı arama çalışmaları sonucunda saatler sonra Ramazan Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Coşkun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden amatör dalgıcın, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Uşak'ın Ulubey ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ