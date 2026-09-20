Denizli Güney\'de Antep fıstığı hasadının ilk ürünü Kaymakam katılımıyla toplandı

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde hasadı yapılan Antep fıstığı, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Güney ilçesi Karaağaçlı Mahallesi'nde bulunan Antep fıstığı bahçesinde hasat etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte üreticilerin emekleriyle yetiştirilen Antep fıstığında sezonun ilk hasat heyecanı yaşandı. Etkinliğe Güney Kaymakamı Adem Can Okur ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Demirci katılırken, bahçe sahibi Mehmet Çeliker ile hasat dönemi, ürün verimliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Güney'de Antep fıstığı üretimi gelişiyor

Denizli'nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan Güney'de Antep fıstığı üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Üreticilerin kaliteli ve verimli bir sezon geçirmesi için tarımsal çalışmaların devam ettiği kaydedildi.