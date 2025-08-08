Balçığa Saplanan Kuzu Kurtarıldı

Denizli'nin Güney ilçesinde gölete düşerek balçığa saplanan kuzu zorlu bir operasyon sonucu kurtarıldı. Araç giremeyen bölgeye ulaşmak için taş döşeyerek yol açan ekipler, hayvanı sağ salim sahibine teslim etti.

Olay, Güney ilçesi Koparan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şadiye Akyer'e ait kuzu, sulama göletine düşerek çamura saplandı. Hayvanının mahsur kaldığını fark eden Şadiye Akyer, mahalle muhtarı Ümit Kahraman'dan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçla eşimin mümkün olmadığı bölgeye müdahale edebilmek için taş döşeyerek geçici bir yola inşa eden ekipler, ardından yürüyerek kuzunun bulunduğu alana ulaştı.

İtfaiye ekipleri yoğun balçık içerisindeki hayvanı dikkatli bir çalışmayla kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kuzu, kısa sürede sahibine teslim edildi. Kurtarma anı duygusal anlara sahne olurken, hayvanına kavuşan Şadiye Akyer, "İtfaiyemiz olmasaydı kuzumu kaybedebilirdim. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - DENİZLİ