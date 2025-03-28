Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ramazan Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cuma günü sadece batı bölgelerinde yağış görüleceğini belirten Çelik, "Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz." diye konuştu.

Sıcakların 3-4 derece azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildiren Çelik, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

Çelik, yağışların İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetinin daha az olacağını anlattı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE BİR HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yarından itibaren 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar görüleceğini ifade eden Çelik, "Yarın ve cumartesi günleri batı, iç bölgelerin tamamında güneyli yönlerden rüzgarın etkisini artırmasını bekliyoruz. Pazar günü ise doğu bölgelerinde güneyli yönlerden rüzgar beklentimiz var." ifadelerini kullandı.

Yarından itibaren 3 büyükşehirde de gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Çelik, yağışların Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını aktardı.

Arife gününden itibaren 3 büyükşehirde bir hafta boyunca yağış görüleceğini dile getiren Çelik, "Yağışlar cumartesi günü İzmir'de kuvvetli olacak. Yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmak gerekiyor." dedi.

Çelik, sıcaklıkların arife gününden itibaren Ankara ve İstanbul'da 18-20, İzmir'de 19-21 derecelerde seyredeceğini bildirdi.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YAĞIŞLI

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Bu yağışlar cumartesi günü önce Marmara ve Ege'de başlayacak ve bayramın ilk günü neredeyse Türkiye'nin büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak.

Yağışlar kısa süreli ama çok şiddetli yağan cinsten olacak. Beraberinde dolu, hortum, yıldırım, gök gürültüsü de oluşturabilecek." dedi.

SEL RİSKİ VAR

Uzmanlara göre yağışlı hava İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, bazı şehirlerde sel riskini de beraberinde getiriyor. Sıcaklıklarsa 4-5 derece düşecek.

Çalışkan, "İzmir, Bergama, Balıkesir, Manisa, Trakya, Çorlu, Tekirdağ, Bursa, Yalova boyunca yağışlar çok şiddetli. O yüzden sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. İstanbul'da da öğleden sonrayla akşam üstü arasında şiddetli yağmur var. Cumartesi de yer yer çok şiddetli yağacağı için sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Akdenizin geneli sağanakların etkisi altında olacak. Sahillerde hortum oluşma riski var." diye konuştu.

Yağışlı havanın cumartesi günü başkent Ankara ve tüm İç Anadolu'ya ulaşması bekleniyor. Serin ve yağışlı havanın yurt genelinde bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından bugün Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Arife günü (29.03.2025 Cumartesi): Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin,

Bayramın 1. günü (30.03.2025 Pazar): Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin,

Bayramın 2. günü (31.03.2025 Pazartesi): Aksaray, Karaman, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında yurt genelinin,

Bayramın 3. günü (01.04.2025 Salı): Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.