Denizli'deki Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'deki Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli\'deki Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli Güney'de otomobil, park halindeki tankere çarptı. Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

31.01.2025 15:38
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Denizli'nin Güney ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki otomobil virajı alamayarak park halindeki tankere çarpma sonucu hurdaya döndü. Çarpmanın etkisiyle sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Güney ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Uysal Batmaz (62) idaresindeki 64 ED 106 plakalı Tofaş marka otomobil ile virajı alırken park halindeki tankere çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kaza sonucu araçta sıkışan sürücüyü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından Batmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzerine Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Uysal Batmaz'ın cenazesi Güney ilçesi Parmaksız Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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