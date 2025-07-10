Yerli Kalkınma Programı İle Ege Bölgesine Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Yerli Kalkınma Programı İle Ege Bölgesine Destek

Yerli Kalkınma Programı İle Ege Bölgesine Destek
10.07.2025 17:15
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ege bölgesinde yerel kalkınmayı artırmak için teşvik programı başlatıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 'Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı' kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) faaliyet bölgesinde yer alan Denizli, Aydın ve Muğla illerinde desteklenecek yatırım alanları belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği, 9 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uygulanacak programla ile iller arası gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel istihdamın artırılması ve bölgelerin rekabet gücünün artması amaçlanıyor.

Program kapsamında 81 ilin her biri için dört öncelikli yatırım konusu belirlendi. Yerel potansiyellere göre oluşturulan bu başlıklarda yapılacak yatırımlar, devlet desteklerinden faydalanacak. Denizli, Aydın ve Muğla illerinin yer aldığı Güney Ege Bölgesi'nde, program Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı aracılığıyla yürütülecek.

"81 ilimiz için devrim niteliğinde bir adım attık" diyerek programın önemine işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada; "Yerel kalkınma için devrim niteliğinde bir adım attık. 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve her bir ilimizi kalkınma seferberliğimize dahil etmek amacıyla Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programını uygulamaya alıyoruz. Resmi Gazetede yayımlanan uygulama tebliğleriyle her şehrimiz için 4 öncelikli yatırım konusu belirledik. Bu başlıklarda yatırımları destekleyerek tüm yurtta topyekün bir kalkınma hamlesini hızlandırıyoruz. Kalkınma ajanslarımız eliyle yürüteceğimiz programımızla, şehirlerimizi uzmanlaştıracak, yeni istihdam alanları oluşturacak, üretimi teşvik edecek, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olacak" diye konuştu.

Programa başvuruların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geliştirilen internet tabanlı portal üzerinden çevrim içi olarak yapılacağını belirten GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ise yaptığı bilgilendirmede; "Program kapsamında, yeni yatırımlar ile mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 oranında ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 oranında artış sağlayan kapasite artışı yatırımları destek kapsamına alınacaktır. Başvuru sürecinde, her bir proje için tam fizibilite raporu hazırlanması zorunludur. Aydın, Denizli ve Muğla'nın başvuruları Ajansımız tarafından, başvurunun Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliğinde ilan edilen yatırım konularından olup olmadığı, başvurunun çağrı duyurusunda belirtilen asgari/zorunlu koşulları sağlayıp sağlamadığı ve diğer hususlar yönünden kontrol edilecektir. Başvuru işlemleri tamamlanan projeler, Ajans Yönetim Kurulu ve Bakan onayı ile oluşturulan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Komite tarafından olumlu değerlendirilen projelere, ayrıca bir başvuruya gerek kalmaksızın Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü (TUYSGM) tarafından teşvik belgesi düzenlenecek. Program kapsamında bir yatırımcı, aynı çağrı döneminde tek başına veya ortak olarak toplamda en fazla 5 farklı başvuru yapabilecek. Teşvik belgesine bağlanmış veya başka bir kamusal destek programı dahilinde desteklenmekte olan yatırımlar içinse programa başvuru yapılamayacak.

Yatırımcılara birçok destek sağlanacak

'Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı' kapsamında sağlanacak destekler arasında; vergi indirimi, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti ve yatırım tutarının yüzde 5'i ve 240 milyon TL'ye kadar nakdi destek ya da yatırım tutarının yüzde 20'si ve 240 milyon TL'ye kadar faiz/kar payı desteği yer alıyor. Program kapsamındaki projelerin izlenmesi, TUYSGM tarafından teşvik sistemi prosedürleri çerçevesinde yürütülecek.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı dahilinde GEKA faaliyet bölgesindeki illerde desteklenecek yatırımlar ise şu şekilde belirlendi.

Aydın için desteklenebilecek yatırım konuları:

Tarımsal Yan Ürün ve Atıklardan Karma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler Üretimi (Kozmetik ürünler, gıda takviyeleri vb.)

Sağlıklı Atıştırmalık Üretimi

İncir Konsantresi ve Yüksek Katma Değerli Gıda Ürünleri Üretimi

Hassas/Akıllı Tarım Makineleri Üretimi

Denizli için desteklenebilecek yatırım konuları:

Ulaşım Araçları Aksam ve Parçalarında Kullanılan Teknik Tekstil Ürünleri Üretimi (Emniyet kemeri kumaşı, tampon yapımında kullanılan plaka vb. ara ürünler)

Termoregülasyon Battaniye ve Teknik Kumaş Üretimi

İş Güvenliği Amaçlı Ayakkabı ve Savunma Sanayinde Kullanılan Bot Üretimi

Katma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler Üretimi

Muğla için desteklenebilecek yatırım konuları:

Hibrit, Elektrikli ve Güneş Enerjisi Destekli Çevre Dostu Deniz Araçları Üretimi

Fitokimyasal Bileşen Üretimi

Mermer Atıklarından Mikronize Kalsit Üretimi Tesisi

Doğal Kompoze Taş Entegre Üretimi Tesisi - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yerli Kalkınma Programı İle Ege Bölgesine Destek - Son Dakika

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