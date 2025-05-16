AGGİK, U16 Türkiye Şampiyonası'nda 3. Oldu - Son Dakika
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Spor

AGGİK, U16 Türkiye Şampiyonası'nda 3. Oldu

AGGİK, U16 Türkiye Şampiyonası\'nda 3. Oldu

Antalya Gelişim, Fenerbahçe'yi yenerek U16 Türkiye Şampiyonası'nda 3.lük elde etti.

16.05.2025 15:37
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Denizli'de düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası'nda Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü, Fenerbahçe'yi 79-72 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu. Hiçbir transfer yapmadan Antalya'da yetişen oyuncularla bu başarıya ulaşan AGGİK, Karşıyaka ve TOFAŞ gibi güçlü ekipleri eledi.

Denizli'de 5-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası, Türk basketbolunun geleceğini şekillendirecek genç yıldızların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Bahçeşehir Koleji'nin şampiyon, A. Efes'in ikinci olduğu turnuvada, Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü (AGGİK), Fenerbahçe'yi 79-72'lik skorla mağlup ederek Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Devleri eleyerek zirveye çıktı

Turnuva boyunca Karşıyaka ve TOFAŞ gibi Süper Lig devlerinin altyapı takımlarını eleyen Antalya temsilcisi, yarı finalde A. Efes karşısında dişe diş bir mücadele ortaya koydu. Finali kıl payı kaçıran ekip, klasman maçında Fenerbahçe karşısında gösterdiği üstün performansla adını kürsüye yazdırmayı başardı.

Cemil Güney Büge: "Bu başarı tesadüf değil"

Kulüp Başkanı Cemil Güney Büge, turnuva sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu başarı asla tesadüf değil. Çok sıkı bir antrenman temposuyla, disiplinli ve özverili bir şekilde çalışıyoruz. Koçlarımız ve oyuncularımız büyük emek verdiler. Yaklaşık 8 yıldır düzenli olarak Türkiye Şampiyonası'na katılıyor, adım adım bu başarıya yürüyorduk. 2021-2022 sezonunda U18'de Türkiye Şampiyonu olmuştuk. Şimdi U16'da Türkiye 3.'sü olarak Antalya basketbolunda yeni bir tarih yazdık. AGGİK'in altyapıya ve yerli yeteneklere verdiği önem, ortaya koyduğu bu büyük başarıyla tüm spor camiasına ilham kaynağı oldu. Bu gurur hepimizin, bu gurur Antalya'nın. Tüm oyuncularıma ve teknik ekibimize yürekten teşekkür ediyorum."

Bireysel ödüllerde göz doldurdu

Takım başarısının yanı sıra oyuncuların bireysel performansları da turnuvaya damga vurdu. Furkan Kaan Müstecep ve Kemal Batu Çopur, şampiyonanın en iyi 5'ine seçildi. Utku Yasan, turnuvanın asist lideri oldu. Furkan Tepe de top çalma lideri olarak ödüllendirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor AGGİK, U16 Türkiye Şampiyonası'nda 3. Oldu - Son Dakika

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