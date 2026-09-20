İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda düşürülen İHA'nın Orbiter tipi olduğunu açıkladı

İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda düşürülen İHA'nın Orbiter tipi olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde yerel saatle 18.30'da bir İHA düşürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, İHA'nın ait olduğu ülke belirtilmezken aracın keşif amaçlı Orbiter tipi olduğu ifade edildi.
İran Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde Orbiter tipi keşif insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
İran Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 18.30'da Hürmüz Boğazı üzerinde bir İHA düşürüldü.
Açıklamada, düşürülen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belirtilmedi.
Söz konusu İHA'nın keşif amacıyla kullanılan "Orbiter" tipi hava aracı olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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