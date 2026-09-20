Şanlıurfa Haliliye\'de çocukların yaktığı koltuk yangını sakinlerin tepkisine yol açtı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çocukların sokağa bırakılan koltuğu ateşe vererek eğlenceye dönüştürmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Alevleri büyüyen koltuğu çocukların taş ve plastik şişelerle söndürmeye çalışması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup çocuk sokağa bırakılan koltuğu ateşe verdi. Koltuk kısa sürede alev alırken, çocuklar yangını bu kez taş atarak ve şişelerle su dökerek söndürmeye çalıştı. Bir süre devam eden yangın, koltuğun tamamen yanmasıyla ve çocukların üzerine su dökmesiyle söndürüldü.

Çevrede bulunan mahalle sakinleri, çocukların bu şekilde ateşle oynamasına tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.