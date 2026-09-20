Antalya Aksu'da meydandaki duvarda vefat edenler fotoğraflarla 8 yıldır anılıyor - Son Dakika
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Antalya Aksu'da meydandaki duvarda vefat edenler fotoğraflarla 8 yıldır anılıyor

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Antalya Aksu\'da meydandaki duvarda vefat edenler fotoğraflarla 8 yıldır anılıyor
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Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi'nde vefat edenlerin fotoğrafları yaklaşık 8 yıldır köy meydanındaki duvara asılıyor. Duvardaki 'Ruhuna El Fatiha' yazısına bakan vatandaşlar dua ediyor; muhtar Kerim Dikmen, geleneğin nesilleri unutturmadığını söylüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi'nde yaklaşık 8 yıldır sürdürülen gelenekle, hayatını kaybeden mahalle sakinlerinin fotoğrafları köy meydanındaki duvara asılıyor. Fotoğrafları gören vatandaşlar ise, 'Ruhuna El Fatiha' yazısının olduğu duvara bakarak hayatlarını kaybedenler için dua ediyor. Fotoğrafların altında ise bazı vatandaşların isimleri, bazılarının lakapları yer alıyor.

Yeşilkaraman Mahalle Muhtarı Kerim Dikmen, bu fikrin nesillerini unutturmadığını belirterek, "Köyümüze gelenek haline geldi. Köyde bir vatandaşımız bunun üzerine düştü. Güzel bir şey. Köylüler tarafından da takdir görüyor. Gören vatandaşlarımız geçmişlerini bir nebze olsun hatırlıyor ve unutmamaya çalışıyoruz. Burada fotoğrafı olanlar arasında dedem, dayım ve görmediğim akrabalarım var. Neslimizi unutmuyoruz. Yeşilkaraman'da bir farkındalık olması amacıyla yapıldı. Vefat eden olduğu zaman resimlerini asabiliyoruz. Çok güzel ve anlatılmaz bir şey" diye konuştu.

"Görünce Allah rahmet eylesin diyoruz"

Fotoğrafları geçmişten bugüne ulaştıkları ölçüde topladıklarını anlatan Dikmen, "Bulabildiğimiz kadarıyla fotoğraf koyduk. Geçmişte teknoloji olmadığı için bulamadık ama bulabildiğimiz ilk kişiden itibaren başladık. Vefat eden bir kişinin olduğunu gördüğümüzde 'Allah rahmet eylesin' diyoruz" dedi.

"Vefat edenleri somut görmek, unutturmuyor"

Yeşilkaraman Mahalle Muhtarı Dikmen, mezarlık ziyaretlerinin yanı sıra fotoğrafları meydanda görmenin farklı bir anlam taşıdığını dile getirdi. "Mezarlığa gidiyoruz, tabii geçmişlerimizi unutmuyoruz ama bu şekilde görmek, somut olarak görmek daha başka oluyor. Unutulmuyor. 8-9 yıldır bu şekilde devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her yıl mevlit okutuyoruz"

Dikmen, mahalledeki mevlit geleneğinin de devam ettiğini belirterek, "Bu meydanda her yıl mevlit okutuyoruz. Peygamber Efendimizin doğum haftasında vefat eden tüm vatandaşlarımız için de mevlit okutuyor ve onları yad ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Unutmuş olduklarımızı bile hatırlıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Ramazan Kaya ise fotoğraflar arasında kendi yakınlarının da bulunduğunu söyledi. Kaya, "Benim de yakınlarım var bu resimler arasında. Yengem, amcam, kayınpederim var. Buraya baktığımda yakınlarımın, yaşlıların resmini görünce gururlanıyorum. Unutmuş olduklarımızı bile hatırlıyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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